Представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 16 февраля заявил, что США никогда не говорили о точных сроках «вторжения» России на Украину

По словам представителя Госдепа, тот факт, что никакого «вторжения» на Украину не состоялось, вовсе не означает, что сведения спецслужб США оказались неверными. «Почему Путин принял такое решение?» Вторжение не состоялось, но в США не теряют надежды © AP, Russian Defense Ministry Press Service

«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», — сказал Прайс.

При этом ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что «Москва готовит нападение» с середины января по середину февраля.

Прайс добавил, что озабоченность США из-за Украины продолжает расти, поскольку они не видят деэскалации.

Ранее британские таблоиды вышли с сообщением, что «вторжение» произойдет 16 февраля. Они ссылались на данные разведки США. Также СМИ приводили заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена, назвавшего эту же дату.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в агрессии против Украины. В Москве подчеркивают, что Россия не никому угрожает, а перемещение войск по ее территории — суверенное право. При этом Москва отмечает, что все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.