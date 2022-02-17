По словам представителя Госдепа, тот факт, что никакого «вторжения» на Украину не состоялось, вовсе не означает, что сведения спецслужб США оказались неверными.
«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», — сказал Прайс.
При этом ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что «Москва готовит нападение» с середины января по середину февраля.
Прайс добавил, что озабоченность США из-за Украины продолжает расти, поскольку они не видят деэскалации.
Ранее британские таблоиды вышли с сообщением, что «вторжение» произойдет 16 февраля. Они ссылались на данные разведки США. Также СМИ приводили заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена, назвавшего эту же дату.
Киев и страны Запада обвиняют Россию в агрессии против Украины. В Москве подчеркивают, что Россия не никому угрожает, а перемещение войск по ее территории — суверенное право. При этом Москва отмечает, что все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.