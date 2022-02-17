Европарламент указал на экономические проблемы Украины и обвинил в них Россию, которая якобы угрожает стране. Об этом говорится в тексте решения законодательного органа о предоставлении финансовой помощи Киеву

Янукович рассказал, как экономические связи с Россией спасли Украину © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк документу, озабоченность на фоне ситуации на российско-украинской границе, которая росла с осени 2021 года, оказала влияние на экономику Украину.

«Растущая геополитическая напряженность на границе с Россией оказала значительное косвенное влияние на доверие, в частности, иностранных инвесторов. Национальная валюта потеряла девять процентов своей стоимости по отношению к доллару США с середины ноября 2021 года, несмотря на интервенции Национального банка Украины на сумму около 1,6 миллиарда долларов за тот же период», — заявили в Европарламенте.

Эксперты подчеркнули, что наблюдают на Украине «постоянный отток капитала и сокращение официальных валютных запасов». Они напомнили, что к концу 2021 года инфляция ускорилась и достигла 10%.

Ранее Европарламент разрешил выделить Киеву 1,2 миллиарда евро в качестве помощи. Средства направят «на поддержку макроэкономической стабильности и развитие программы коренных реформ на Украине».

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.