Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал власти страны в ближайшее время провести саммит в «нормандском формате». Об этом он сообщил в интервью немецкой группе Funke 17 февраля

По словам посла Украины в ФРГ, сейчас главное — избежать войны в Европе. «Нормандский формат» в Берлине провален. Режим Зеленского выбирает войну © AFP, Handout / Ukrainian presidential press-service

«Мы ожидаем от канцлера [Олафа] Шольца созыва саммита в нормандском формате в ближайшие недели… Украинцы ждут, что после визита Шольца в Москву дипломатия со стороны Германии будет не только динамичной, но и прежде всего принесет конкретные результаты», — заявил Мельник.

Ранее, 15 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заверил, что Украина намерена представить свои предложения по решению конфликта в Донбассе, в том числе и об особом статусе региона.

10 февраля в Берлине состоялись переговоры советников лидеров стран нормандского формата. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак оценил ситуацию в переговорах как патовую — представитель Киева не согласился на прямой диалог с республиками Донбасса.