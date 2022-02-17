Украина требует экстренного проведения совместного специального заседания Постоянного совета ОБСЕ по вопросам безопасности из-за «военных действий» России на общей границе. Об этом 16 февраля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter

Кулеба заявил, что Украина «сдержала РФ от вторжения» © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Дипломат полагает, что такой шаг поможет «снизить напряженность», которая возникла в регионе на фоне маневров российских вооруженных сил.

«В очередной раз призываем РФ ответить на правомерные беспокойства государств-подписантов», — написал Кулеба.

Глава МИД также захотел получить от российской стороны факты, которые подтвердили бы ее заявления о возвращении военных частей в места постоянной дислокации.

Ми продовжуємо вимагати прозорості від Росії, яка проігнорувала вчорашнє засідання в рамках Віденського документа. Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 16, 2022

Украина запрашивала встречу с Россией и странами-участницами Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов 14 февраля. Глава МИД пояснил, что Москву попросят представить детальный ответ относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и в Крыму. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за напряженность в регионе в первую очередь несут ответственность Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.