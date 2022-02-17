Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля в эфире телеканала «Украина-24» заявил, что видит сигналы о том, что Запад имеет договоренности с Россией за спиной Киева

Рар сказал, когда объединятся Россия и Запад © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что необходимо иметь доказательства.

Зеленский добавил, что такие договоренности за спиной его не пугают, поскольку большинство западных партнеров поддерживает позицию Украины.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.