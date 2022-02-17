«Хочу верить, что о чем-то отдельно дипломатия с РФ без нас не договаривалась, хотя понимаю, что есть сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы просто верить сигналам», — указал глава украинского государства.
Он подчеркнул, что необходимо иметь доказательства.
Зеленский добавил, что такие договоренности за спиной его не пугают, поскольку большинство западных партнеров поддерживает позицию Украины.
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.