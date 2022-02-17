Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Отмечается, что огонь велся с использованием вооружения, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено.
«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Сокольники, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и крупнокалиберного пулемета», — сообщили в ЛНР.
Также, по сообщению представителя ЛНР, ВСУ обстреляли поселок Донецкий.
Ранее в ЛНР сообщили, что украинские силовики продолжают размещать военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории.
Власти Украины начали силовую операцию против республик Донбасса, заявивших о независимости, в апреле 2014 года. Жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Достигнутые в нормандском переговорном формате Минские соглашения подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Летом 2020 года Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.