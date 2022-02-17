Савченко подчеркнула, что риторика властей заключается в том, что после каждой встречи с какими-либо иностранными политиками или дипломатами им не удается достичь договоренностей, после чего они заявляют, что необходимо работать дальше. Это, в свою очередь, означает, что устрашение людей и нагнетание истерии в СМИ будет продолжаться, добавила она.
«Это может закончиться еще и подлостью, когда, не говорю, что нападет Россия, но я видела, как начиналась война в Ираке после подрыва небоскребов. Мы не можем нормально защититься, у нас слабый президент, делающий слабой нашу страну. Однако у нас сильный народ, который терпит до последнего», — заявила экс-нардеп.
В конце прошлого года несколько социологических организаций зафиксировали падение рейтинга Зеленского. Также действующий президент впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, за которых респонденты не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах.