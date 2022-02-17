Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко 16 февраля в эфире телеканала «Наш» назвала главную причину, по которой украинцы вынуждены жить в слабой стране. Она считает, что виной тому президент Владимир Зеленский

Савченко рассказала об унизительных перспективах Украины в НАТО © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это может закончиться еще и подлостью, когда, не говорю, что нападет Россия, но я видела, как начиналась война в Ираке после подрыва небоскребов. Мы не можем нормально защититься, у нас слабый президент, делающий слабой нашу страну. Однако у нас сильный народ, который терпит до последнего», — заявила экс-нардеп.

В конце прошлого года несколько социологических организаций зафиксировали падение рейтинга Зеленского. Также действующий президент впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, за которых респонденты не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах.