Политический эксперт Дмитрий Корнейчук 16 февраля в эфире телеканала «Наш» назвал человека с самым большим количеством компромата на президента Украины Владимира Зеленского

Как Коломойский "отбелился" с помощью Зеленского. Новые откровения олигарха © коллаж Украина.Ру Игорь Коломойский, который прекрасно разбирается в человеческой психологии.

Политолог отметил, что предпринимателю нет необходимости находится рядом с главой государства и диктовать свои указы, чтобы тот делал то, что ему сказали.

«Следующий президент — это тоже будет компромисс олигархов, и Коломойский среди этих олигархов хочет быть ключевым бенефициаром этого проекта. Я уверен, что то количество, хотя там даже вопрос не в деньгах, которые он передавал, а в том количестве компроматов, которые есть у Коломойского на Зеленского. Ни у кого нет столько», — заверил Корнейчук.

СМИ приписывали Коломойскому влияние на Зеленского и продвижение его на пост главы государства. В недавнем интервью украинскому изданию олигарх рассказал, что «нормально общался» с Зеленским с 2009 года. Он заверил, что сейчас никак не общается с украинским лидером. Коломойский также подчеркнул, что не контактировал с президентом в Буковеле, когда они в начале января жили в одном отеле Radisson Blu Resort.