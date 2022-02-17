Хотят унизить Россию и Германию: Рар объяснил нападки США на «Северный поток-2»
Хотят унизить Россию и Германию: Рар объяснил нападки США на «Северный поток-2»
© РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
«Мы сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде "Северного потока-2" и будем продолжать это делать», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что проект якобы несет угрозу не только для Украины, но и для всего Евросоюза.

В настоящее время немецкий регулятор проводит процедуру сертификации «Северного потока-2», прокладка которого завершилась в прошлом году. Эксплуатация газопровода должна была начаться в 2020 году, но из-за введения американских санкций в отношении участников проекта его завершение несколько раз переносилось. 

В Кремле неоднократно подчеркивали, что политизация проекта недопустима.