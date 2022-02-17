Киев успешно блокирует запуск российского газопровода «Северный поток-2». Об этом 16 февраля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире YouTube-канала ICTV

Хотят унизить Россию и Германию: Рар объяснил нападки США на «Северный поток-2» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Он добавил, что проект якобы несет угрозу не только для Украины, но и для всего Евросоюза.

В настоящее время немецкий регулятор проводит процедуру сертификации «Северного потока-2», прокладка которого завершилась в прошлом году. Эксплуатация газопровода должна была начаться в 2020 году, но из-за введения американских санкций в отношении участников проекта его завершение несколько раз переносилось.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что политизация проекта недопустима.