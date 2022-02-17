Экономический эксперт Виктор Скаршевский 16 февраля в эфире телеканала «Наш» заявил, что ни в Киеве, ни на Западе уже не верят в то, что Россия готовит вторжение на Украину

Он иронично предложил создать календарь с возможными датами «нападения» России.

«Я сейчас называю западные СМИ средствами массовой истерии. Они постоянно назначают какие-то даты нападения. В интернете уже есть шутка о календаре со всеми датами нападения. Надо назвать этот календарь "Календарем валютного спекулянта", потому что когда объявляют, то гривна сразу падает вниз, а доллар дорожает. Уже никто не верит, паника не распространяется», — рассказал экономист.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна была начаться ранним утром (4:00 по московскому, 3:00 по киевскому времени) 16 февраля. Когда ничего не произошло, издание внесло правки в текст.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично посоветовал украинцам поставить будильники после сообщений британских СМИ о точном времени вторжения РФ на Украину. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в шутку попросила Запад озвучить список дат «нападений», чтобы спланировать отпуск.