Политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «Наш» на днях назвал главный признак, по которому можно определить, что заявления Запада о планируемом нападении России на Украину являются фейками

«Если была бы реальная угроза вторжения, то все эти Железняки вместе взятые со всеми "Слугами народа" бежали бы, причем на все четыре стороны. И так бежали бы, что теряли бы наличку по дороге, как это делал президент Афганистана после начала войны. Потому что все они — компрадорская элита», — заявил Лазарев.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться ранним утром (4:00 по московскому, 3:00 по киевскому времени) 16 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично посоветовал украинцам поставить будильники после сообщений британских СМИ о точном времени вторжения РФ на Украину. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в шутку попросила Запад составить календарь вторжений, чтобы она могла спланировать отпуск.