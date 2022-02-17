Будут ли выполняться Минские соглашения - не самое главное, конфликт на Украине является частью глобальной геополитической игры Запада и России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Обстановка на границе России и Украины будет нагнетаться, уверен эксперт.

«Потому что этот конфликт не самый важный, важно другое — геополитическая обстановка. И Америка, и англичане хотят вытолкнуть Россию из Европы, сдерживать ее, и Китай сдерживать…Для этого нужно усиливать НАТО на восточных границах. Это будет продолжаться, Россия будет отвечать, потому что она не согласится с отступлением», — сказал Рар.

Настоящей войны не будет: мир переходит в многополярную стадию, где Россия будет союзником Китая, а слабеющая Европа уйдет под крыло американцев, заключил эксперт.

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