Последствия признания республик Донбасса для России могут оказаться тяжёлыми: конфликт на Украине может перейти на новый виток эскалации. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Государственная Дума РФ 15 декабря во время пленарного заседания проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик. Рар полагает, что, если проект будет подписан президентом Путиным, на Россию наложат санкции. Путин высказался о просьбе Госдумы признать ДНР и ЛНР © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Американцы и англичане не пропустят это без внимания, могут быть наложены санкции, в том числе и на «Северный поток-2». Все на Западе только этого ждут этого. Это будет новый виток в этом конфликте. Это разрушает Минские соглашения», — сказал Рар.

В случае признания республик Донбасса Россией ситуация может дойти до того, что на Украину будут нажимать, чтобы она пыталась силой удержать территории, возможно, начнётся война, заключил эксперт.

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