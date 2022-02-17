Западная истерия вокруг «российского вторжения на Украину» - типичный пример информационной войны, она ставит себе целью лишь уничтожение имиджа России, уверен немецкий политолог Александр Рар. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Никакого вторжения на Украину нет, а делается вид, как будто оно уже есть — это пример гибридной войны, подчеркнул эксперт. Рар объяснил, почему Германия отказала Украине в оружии © 36 окрема бригада морської піхоти

«Создается некая искусственная паника, искусственная истерика, что вот-вот, верьте, мы знаем, что Россия нападет. И тот, кто говорит, что Россия не нападет, тот занимается российской пропагандой. Тут речь идет об имидже России. Сегодня в войнах не все решает военная мощь. В информационном поле ведутся войны», — сказал Рар.

Образ России как агрессора, жуткого врага, должен остаться на годы вперёд — даже если никакого "вторжения" не осуществится, нужно будет поддерживать образ Запада как остановившего войну своими решительными действиями, заключил эксперт.

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