Американцы хотят не только сдерживать Россию, но и наказать Германию за попытки обеспечить собственную экономику российским газом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Немецкое правительство будет бороться за то, чтобы "Северный поток-2" работал, потому что он нужен Германии, и по энергетическим соображениям. Но американцы могут "добить" немцев брутальными санкциями против всех компаний, которые продолжат сотрудничать с российским газопроводом, заявил эксперт. Санкции против РФ вводятся беспредметно - посол © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«Байден сказал на встрече с Шольцем, с которым он вел себя как с мальчиком: "Мы закроем «Северный поток-2», если Россия нападет на Украину". Американцы уже потирают руки. Они надеются, что будет какой-то конфликт. Это их цель. При этом Украину защищать военным путем они не хотят — это же видно, очевидно», — сказал Рар.

Удар по «Северному потоку-2» в интересах американской геополитики — не только поставить Россию на место и выдавить из Европы, но и посадить Германию в лужу, чтобы Германия слушалась и понимала, кто хозяин в трансатлантическом доме, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.