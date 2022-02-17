Военный журналист, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал в интервью Украина.ру о вероятных направлениях провокации ВСУ в Донбассе

Ранее Стешин заявил в интервью Украина.ру, что провокация в Донбассе со стороны украинских силовиков может случиться в любой момент. ВСУ подготовили план вторжения в Донбасс - ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«То же Гранитное. Минимальное расстояние до границы с Россией…Там была разведка боем в начале года, когда село заняли ВСУ, потом ушли — просто проверили скорость реагирования народной милиции ДНР. Может быть, там. Фронтовики донецкие называли разные интересные места, они могут выйти через Ясиноватскую развязку на Киевский район Донецка», — сказал Стешин.

ВСУ могут занять Киевский район Донецка, понимая, что ополчение народных республик не будет обстреливать часть города артиллерией, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.