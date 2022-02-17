Спецслужбы Украины оперируют в республиках Донбасса, так как разница между украинцем и русским совершенно минимальная, подчеркнул эксперт.
«Украинские спецслужбы, к сожалению, показали, как они умеют здесь работать, ликвидировав, наверное, всех знакомых командиров республик. Ужасная трагедия, и мы им, конечно, все это припомним…Поскольку мяч на их стороне, они могут забить его в любой момент, но тут тоже не дураки сидят. Я не то, что надеюсь — я это знаю. По информационному потоку я видел, что некоторые провокации удавалось купировать», — сказал Стешин.
На Украине понимают, что в республиках Донбасса не хуже их играют на информационном поле, но в то же время никто не отменял террористическую угрозу, угрозу провокации со стороны Украины, заключил эксперт.
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