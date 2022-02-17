Диверсионные группы украинских сил, присутствующие в Донбассе, могут устроить провокацию, нацеленную на ввод российских войск, в любой момент. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный журналист, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

Спецслужбы Украины оперируют в республиках Донбасса, так как разница между украинцем и русским совершенно минимальная, подчеркнул эксперт. Донбасс и не только. Где Украина может начать войну © REUTERS, Vyacheslav Madiyevskyy

«Украинские спецслужбы, к сожалению, показали, как они умеют здесь работать, ликвидировав, наверное, всех знакомых командиров республик. Ужасная трагедия, и мы им, конечно, все это припомним…Поскольку мяч на их стороне, они могут забить его в любой момент, но тут тоже не дураки сидят. Я не то, что надеюсь — я это знаю. По информационному потоку я видел, что некоторые провокации удавалось купировать», — сказал Стешин.

На Украине понимают, что в республиках Донбасса не хуже их играют на информационном поле, но в то же время никто не отменял террористическую угрозу, угрозу провокации со стороны Украины, заключил эксперт.

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