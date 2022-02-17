Украина усиленно натягивает на себя "клоунский костюм", пытаясь выставить себя жертвой, заявил эксперт.
«Игра простая, а Россия пока переигрывает, и на провокации не реагирует. Я считаю, что был выбран самый умный способ расплести этот чудовищный узел, способ, которого Запад больше всего боялся — признание республик, обращение руководства республик к России с просьбой о военной помощи и миротворческом контингенте, и все», — сказал Стешин.
Западу нужно не допустить признания республик Донбасса любой ценой, и все его усилия сейчас брошены на это, заключил собеседник издания.
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