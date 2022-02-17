Задача Запада, которая исполняется при нагнетании истерии с "российским вторжением", очевидна - Россию необходимо выставить агрессором. Кремль избрал самый логичный ответный шаг на эту провокацию, рассказал в интервью Украина.ру военный журналист, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

Украина усиленно натягивает на себя "клоунский костюм", пытаясь выставить себя жертвой, заявил эксперт. Военкор Стешин назвал единственный выход из «чудовищного украинского пасьянса» © Facebook, Дмитрий Стешин

«Игра простая, а Россия пока переигрывает, и на провокации не реагирует. Я считаю, что был выбран самый умный способ расплести этот чудовищный узел, способ, которого Запад больше всего боялся — признание республик, обращение руководства республик к России с просьбой о военной помощи и миротворческом контингенте, и все», — сказал Стешин.

Западу нужно не допустить признания республик Донбасса любой ценой, и все его усилия сейчас брошены на это, заключил собеседник издания.

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