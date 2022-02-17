Украина усиленно натягивает на себя "клоунский костюм", пытаясь выставить себя жертвой, заявил эксперт.

Военкор Стешин назвал единственный выход из «чудовищного украинского пасьянса»
Военкор Стешин назвал единственный выход из «чудовищного украинского пасьянса»
© Facebook, Дмитрий Стешин

«Игра простая, а Россия пока переигрывает, и на провокации не реагирует. Я считаю, что был выбран самый умный способ расплести этот чудовищный узел, способ, которого Запад больше всего боялся — признание республик, обращение руководства республик к России с просьбой о военной помощи и миротворческом контингенте, и все», — сказал Стешин.

Западу нужно не допустить признания республик Донбасса любой ценой, и все его усилия сейчас брошены на это, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 