К возможным провокациям в Донбассе люди в прифронтовой зоне относятся очень серьезно, подчеркнул эксперт.
«Сейчас ВСУ (Вооруженные силы Украины — Ред.) очень активно занимаются инженерными работами, происходят какие-то взрывы инженерные — они рвут, роют штольни, траншеи, блиндажи. Журналисты быстро промчались по точкам, ближайшим к линии фронта — все тихо. Волна психоза прошла, можно галочку поставить», — сказал Стешин.
Собеседник издания также рассказал о тревоге, вызванной задержкой плановой ротации сил ОБСЕ. О ротации никто не предупредил местных жителей. ОБСЕ и гуманитарные структуры Запада обычно покидают места серьёзных боевых действий, отметил эксперт.
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