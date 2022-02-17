Информационная кампания по поводу "российского вторжения на Украину", разогреваемая Западом, нашла отражение на линии соприкосновения в Донбассе. О том, что там происходит сейчас, рассказал в интервью Украина.ру военный журналист, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

К возможным провокациям в Донбассе люди в прифронтовой зоне относятся очень серьезно, подчеркнул эксперт. Донбасс и не только. Где Украина может начать войну © REUTERS, Vyacheslav Madiyevskyy

«Сейчас ВСУ (Вооруженные силы Украины — Ред.) очень активно занимаются инженерными работами, происходят какие-то взрывы инженерные — они рвут, роют штольни, траншеи, блиндажи. Журналисты быстро промчались по точкам, ближайшим к линии фронта — все тихо. Волна психоза прошла, можно галочку поставить», — сказал Стешин.

Собеседник издания также рассказал о тревоге, вызванной задержкой плановой ротации сил ОБСЕ. О ротации никто не предупредил местных жителей. ОБСЕ и гуманитарные структуры Запада обычно покидают места серьёзных боевых действий, отметил эксперт.

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