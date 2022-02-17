Западные медиа заготавливают пропагандистский материал о "российском вторжении на Украину" заранее. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный журналист, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

Ранее телекомпания CNN опубликовала материал, в котором утверждается, что российские танки должны напасть на Украину в то время, пока земля промёрзла. Донбасс и не только. Где Украина может начать войну © REUTERS, Vyacheslav Madiyevskyy

«Что это такое, как это охарактеризовать?…Приезжаю на передок, у меня машина с третьего раза на полном приводе еле вылезла — грязь по колено, дождь, туман, какие танки? Делаем вывод, что сюжет CNN был сделан загодя, примерно полторы-две недели назад», — сказал Стешин.

Материал CNN — не более чем пропагандистская "консерва", которую вывалили в эфир в нужный момент, чтобы подогреть общественное мнение и психоз, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.