Ранее телекомпания CNN опубликовала материал, в котором утверждается, что российские танки должны напасть на Украину в то время, пока земля промёрзла.
«Что это такое, как это охарактеризовать?…Приезжаю на передок, у меня машина с третьего раза на полном приводе еле вылезла — грязь по колено, дождь, туман, какие танки? Делаем вывод, что сюжет CNN был сделан загодя, примерно полторы-две недели назад», — сказал Стешин.
Материал CNN — не более чем пропагандистская "консерва", которую вывалили в эфир в нужный момент, чтобы подогреть общественное мнение и психоз, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.