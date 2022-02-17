«Скорее всего, будут назначаться новые даты "вторжения" до тех пор, пока не воплотятся в жизнь какие-то договоренности между Россией и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что Россия получила ответ на свои предложения по безопасности, и что эти требования в основном удовлетворяют Россию», — сказал Бондаренко.
Новости подобного рода вселяют надежду, что компромисс Россия-США уже на пути достижения, уточнил эксперт. Однако он предостерег не делать поспешных выводов, так как ситуация пусть и с выдуманным «нападением» остается выгодной Вашингтону.
К слову, ранее президент США Джо Байден заявил, что не верит в желание России начать войну с Украиной, но в том же высказывании пригрозил России «жесткими мерами» в случае, если «вторжение» все же состоится.
Полностью интервью с Константином Бондаренко можно прочитать здесь.