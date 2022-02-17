Нынешнее «российское вторжение» на Украину - не последнее. Запад и впредь будет назначать все новые и новые «нападения» Москвы на Киев, пока ему это выгодно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

«Скорее всего, будут назначаться новые даты "вторжения" до тех пор, пока не воплотятся в жизнь какие-то договоренности между Россией и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что Россия получила ответ на свои предложения по безопасности, и что эти требования в основном удовлетворяют Россию», — сказал Бондаренко.

Газовый парадокс: Симонов озвучил решение энергетической проблемы Европы © AP, Pavlo Palamarchuk, File

К слову, ранее президент США Джо Байден заявил, что не верит в желание России начать войну с Украиной, но в том же высказывании пригрозил России «жесткими мерами» в случае, если «вторжение» все же состоится.

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