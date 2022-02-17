Еще в конце декабря никто и предположить не мог, что через пару дней в Казахстане начнутся столь агрессивные протесты, да еще с таким количеством жертв. Поэтому дело, несомненно нуждается в особом внимании властей и расследовании. такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучила старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук

Kesarev Consulting — компания-консультант, оказывающая услуги по связям с правительственными и общественными органами и управлению регуляторными рисками на постсоветском пространстве.

По словам Малярчук, до январских событий в Казахстане никто из экспертов не рассматривал силовой вариант развития событий в стране, причем с участием населения и погромами в городах. Дело в том, пояснила она, что казахстанцы «достаточно инертны, терпеливы» и не ориентированы на решение проблем с помощью митингов.

«Социологические опросы допандемийного года показывали, что люди в случае серьезного ухудшения экономической ситуации склонялись бы к тому, чтобы уехать из Казахстана, чем участвовать в оппозиционной деятельности и в акциях протеста», — рассказала эксперт.

Учитывая эти обстоятельства, добавила она, расследование произошедшего должно быть предельно тщательным, так как ситуация может скрывать довольно неожиданные подводные камни.

Бондаренко: Зеленского заставят выполнить Минские соглашения © REUTERS, Натальей Малярчук можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, в том числе силовики, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.