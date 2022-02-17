Повышение цен стало далеко не основной и уж точно не единственной причиной событий, произошедших в Казахстане в начале января. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук

Kesarev Consulting — компания-консультант, оказывающая услуги по связям с правительственными и общественными органами и управлению регуляторными рисками на постсоветском пространстве.

«Ясно, что было еще какое-то событие в период с 31 декабря по 2 января, которое подтолкнуло организаторов погромов к таким радикальным действиям.

Кроме того, до январских событий в Казахстане прошла серия погромов, аналогичных алма-атинских (погромы на границе, которые позже были признаны межнациональными — ред.). Поэтому нужно разобраться и проследить всю эту цепочку», — сказала эксперт.

Она выразила надежду, что власти страны разберутся в реальных причинах кризиса, и даже если решат не озвучивать их для простых граждан, то сделают выводы и примут меры, чтобы впредь подобное не повторилось.

«Я, как гражданка Казахстана, никак не ожидала, что это может начаться здесь. Если элитный конфликт и ожидался, но он ожидался на уровне передела активов», — заявила Малярчук.

Она пояснила, что протесты не в характере жителей Казахстана, а значит протесты имели под собой пока скрытые от глаз обывателей мотивы.

Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Слуги народа» Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Натальей Малярчук можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, в том числе силовики, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.