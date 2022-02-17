Президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале прошлого года был дан приказ открывать огонь на поражение по усмотрению командиров на линии соприкосновения в Донбассе. Это привело к значительному росту напряжённости в регионе, отметил политик.
«После этого обострилась конфронтация на Донбассе, стали друг друга все обстреливать, захватывать какие-то территории в нейтральной зоне. Потом туда Зеленский подогнал оружие. В ответ, естественно, подошли российские войска, именно — в ответ на то, что пришли войска Зеленского. И ситуация очень сильно обострилась», — сказал Матвейчев.
Украина вот уже восемь лет не исполняет Минские соглашения, в связи с чем обвинения Запада в адрес России звучат по крайней мере странно. Украина — абсолютный вассал США, и она идёт на эскалацию обстановки лишь по отмашке из Вашингтона, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.