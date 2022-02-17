Если войны между Россией и Украиной не произойдет - это самая оптимистичная надежда. С украинской стороны сделано абсолютно всё, чтобы война состоялась, считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

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«Например, недавно был взрыв в районе Донецка, и все начали писать, что они нанесли удар чуть ли не по центру города, хотя он вообще был на территории, контролируемой ВСУ. То есть никто до сих пор не разобрался, что там на самом деле произошло, но все стали об этом писать. Это говорит о том, что любое событие на линии боевого соприкосновения будет освещаться именно так. Из мухи будут делать слона», — сказал Леонков.

На фоне разогретого информационного поля у украинской стороны рано или поздно "сдадут нервы", уверен собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.