Старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук в интервью изданию Украина.ру заявила, что при январских погромах в Казахстане пострадало огромное количество торговых точек. Кроме тех, что принадлежат турецким бизнесменам

Kesarev Consulting — компания-консультант, оказывающая услуги по связям с правительственными и общественными органами и управлению регуляторными рисками на постсоветском пространстве.

«По Алма-Ате видно, что в местах погромов есть точки, которые не тронуты вообще. И турецкий бизнес, действительно, остался нетронутым. Но это можно объяснить тем, что турецкие магазины и турецкий бизнес недостаточно популярны.

Вообще, судя по видеозаписям, которые сейчас публикует Генпрокуратура, там было несколько групп. Там были непосредственно погромщики, и были мародеры из числа местных жителей или приезжих. Если действительно мародеры были местные, то они прекрасно знали, где находятся самые лакомые куски», — пояснила эксперт.

Она также акцентировала внимание на том, что расследование произошедшего в Казахстане в начале января продолжается, и пока нет внятного объяснения, почему турецкие торговые точки мародеры обошли стороной.

Шуфрич объяснил, почему Зеленский хочет отказаться от Донбасса © Facebook, Пресс-служба Нестора Шуфрича Натальей Малярчук можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, в том числе силовики, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.