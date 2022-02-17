Ущерб от январских беспорядков в Казахстане предварительно оценивается в $113 млн. Могло ли оказаться так, что в эту сумму «вписали» коррупционные и мошеннические схемы, чтобы прикрыть реальное положение дел в стране. На этот вопрос в беседе с журналистами издания Украина.ру ответила старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук

Kesarev Consulting — компания-консультант, оказывающая услуги по связям с правительственными и общественными органами и управлению регуляторными рисками на постсоветском пространстве.

«Я не считаю, что эта сумма была специально увеличена, потому что основным пострадавшим стал бизнес, который ведет тщательный учет: магазины, сетевые магазины бытовой техники, продуктовые магазины.

По поводу государственных зданий и имущества, которое было в этих зданиях, то здания Акимата и резиденция президента были разрушены в полном объеме. Вопрос состоит в том, нужно ли их реконструировать или нужно их снести и строить что-то другое. Коррупционных схем я там пока не вижу, потому что государство не выделяет деньги на восстановление», — ответила эксперт.

«Почему Путин принял такое решение?» Вторжение не состоялось, но в США не теряют надежды © AP, Russian Defense Ministry Press Service Натальей Малярчук можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, в том числе силовики, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.