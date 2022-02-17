США всё еще рассчитывают втянуть Россию в полномасштабную войну на Украине, уверен редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

На разогретую почву о "российском вторжении" скоро ляжет провокация со стороны Украины. В своих новостях Запад не назовёт это «провокацией», а выдаст её за некие факты, подтверждающие агрессию России, подчеркнул эксперт. Украина не может противостоять США и РФ одновременно - экономист © Daniel Tokarets / flickr

«Они действительно накалили все до предела, эвакуируют дипсостав, более 40 стран заявили, что их гражданам нечего делать на Украине, создается бесполетная зона для гражданской авиации. Под эту истерику нидерландская помойка Aviapro…писала, что инженерная машина, которую они почему-то «Буком» назвали, якобы пересекала границу. Фейк откровенный, но это сойдет», — сказал Леонков.

Может произойти провокация, которая вызовет целый ряд событий. Уже подготовлены заголовки о вторжении России в таких СМИ как Bloomberg и Bild — всё это будет пущено в ход, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.