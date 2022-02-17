Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что за весь период независимости государства из страны было вывезено порядка $160 млрд. Куда могли деться эти деньги, в интервью изданию Украина.ру рассказала старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук

Kesarev Consulting — компания-консультант, оказывающая услуги по связям с правительственными и общественными органами и управлению регуляторными рисками на постсоветском пространстве.

По словам Малярчук, основными юрисдикциями вывода средств в мире являются США и европейские страны, в частности, Швейцария, Великобритания и Кипр. Офшорная юрисдикция есть и на Виргинских островах, добавила эксперт, и в штате Делавэр тоже всплывали какие-то сети.

«Но пока мы можем говорить лишь о документах, которые публикуются в журналистских расследованиях и озвучиваются в заявлениях уполномоченных лиц различных стран. Ни одного расследования по этим фактам позже не было произведено ни в одной стране мира, включая Казахстан.

По Юго-Восточной Азии звучали такие заявления, но СМИ, власти и активисты этих стран не особенно изучают эту тему и не было слышно о том, чтобы кто-то говорил о каких-то средствах из Казахстана. В Казахстане же эти слухи ходят достаточно часто», — сказала эксперт.

«Почему Путин принял такое решение?» Вторжение не состоялось, но в США не теряют надежды © AP, Russian Defense Ministry Press Service Натальей Малярчук можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, в том числе силовики, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.