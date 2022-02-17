Старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук в интервью изданию Украина.ру прокомментировала высказывание президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что за весь период независимости государства из страны было вывезено порядка $160 млрд

Kesarev Consulting — компания-консультант, оказывающая услуги по связям с правительственными и общественными органами и управлению регуляторными рисками на постсоветском пространстве.

«Об этом говорят на протяжении всех 30 лет существования независимого Казахстана, проводятся расследования, как международные, так и местные. Однажды так называемые коррупционные деньги, которые были на счетах в иностранных банках, были возвращены в Казахстан.

Для этого был создан специальный фонд, через который позднее эти деньги распределялись для наиболее уязвимых групп населения. Но других международных и казахстанских расследований не проводилось. Поэтому сейчас говорить о том, что кто-то вывозил деньги, и называть их имена было бы некорректно», — сказала Малярчук.

Она пояснила, что в информационном пространстве, в том числе, например, депутатами британского парламента, называются члены семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и приближенные к ним лица. Однако, подчеркнула эксперт, юридических фактов доказывающих их причастность к подобным преступлениям, нет.

Скорее всего, предположила эксперт, обещание Токаева расследовать утечку средств — не более, чем попытка понравиться населению и набрать очки у граждан после январских событий.

Эстонская разведка срочно перенесла дату «российского вторжения» © РИА Новости, Павел Львов / Перейти в фотобанк Натальей Малярчук можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, в том числе силовики, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.