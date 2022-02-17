Новый курс президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева заставил напрячься многих представителей элит страны. Все ждут, что же будет дальше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук

Kesarev Consulting — компания-консультант, оказывающая услуги по связям с правительственными и общественными органами и управлению регуляторными рисками на постсоветском пространстве.

«Курс на социальное равенство и на улучшение экономического положения населения, который взял президент, заставил напрячься бизнесменов и большое количество групп влияния в Казахстане, потому что никто не понимает, что это означает.

Сейчас разрабатываются разные планы, в числе которых есть и национализация "народного IPO" фонда национального благосостояния "Самрук Казына", где сконцентрированы самые крупные и самые большие активы, от которых зависит экономика Казахстана», — пояснила Малярчук.

Кроме того, речь идет и о мероприятиях по льготному кредитованию, списанию задолженностей и закону о банкротстве физических лиц, что может повлиять на крупнейшие группы влияния в финансовом секторе. Изменения могут коснуться и добывающего сектора, так как у власти есть задумки по пересмотру особенностей его работы в Казахстане.

Центральная Украина оказывается в «чистилище» - эксперт о расколе страны © Новостное агентство "Харьков" Натальей Малярчук можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, в том числе силовики, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.