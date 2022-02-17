Транзит власти от экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к действующему лидеру страны Касыму-Жомарту Токаеву продлится еще как минимум 2 года. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала старший советник компании Kesarev Consulting Наталья Малярчук

Kesarev Consulting — компания-консультант, оказывающая услуги по связям с правительственными и общественными органами и управлению регуляторными рисками на постсоветском пространстве.

«Транзит власти продолжается и продлится он до выборов, назначенных на декабрь 2024 года, в ходе которых либо переизберут Токаева, либо выберут нового президента. Мы надеемся, что не будет досрочных выборов. Так что все это время можно ожидать период конфронтаций в элите и различных группах влияния», — прогнозирует эксперт.

Как минимум, пояснила Малярчук, в ближайшие 2 года стоит ожидать тех изменений, которые свойственны подобным переходным периодам, в частности, речь про кадровые перестановки и изменение состава в бизнесе, который принадлежит государству.

Центральная Украина оказывается в «чистилище» - эксперт о расколе страны © Новостное агентство "Харьков" Натальей Малярчук можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, в том числе силовики, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.