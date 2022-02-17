По словам эксперта, происходит это потому, что власти Германии прекрасно понимают: как только современное оружие попадает на территорию Украины, вырастет опасность войны.
То есть те страны, которые все же снабжают Киев оружием, по сути, становятся участниками военных действий, в том числе и потому, что отправляют на Украину своих техников и инструкторов, чтобы обучить местных военных этим вооружением пользоваться.
«Это (снабжение Украины оружием — ред.) приведет к новому напряжению в отношениях с Россией. А Германия, Франция и многие другие старые западные страны и, кстати, мне кажется, и господин Байден в Америке — этого не хотят.
В Германии складывается такое мнение, что нужно решать вопрос кризиса в Украине, дипломатическим, а не военным путем, поэтому Меркель в свое время, и, кстати, Шольц ее в этом поддерживал, старалась продвинуть Минские соглашения, потому что альтернатива им — война», — сказал Рар.
Кстати, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал досадным решение ФРГ передать Украине 5 тысяч касок, отметив, что Германия может сделать больше.
Полностью интервью с Александром Раром можно прочитать здесь.