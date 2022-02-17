Немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжает политику своей предшественницы Ангелы Меркель в части отказа вооружать Киев

Санкции против РФ вводятся беспредметно - посол © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

То есть те страны, которые все же снабжают Киев оружием, по сути, становятся участниками военных действий, в том числе и потому, что отправляют на Украину своих техников и инструкторов, чтобы обучить местных военных этим вооружением пользоваться.

«Это (снабжение Украины оружием — ред.) приведет к новому напряжению в отношениях с Россией. А Германия, Франция и многие другие старые западные страны и, кстати, мне кажется, и господин Байден в Америке — этого не хотят.

В Германии складывается такое мнение, что нужно решать вопрос кризиса в Украине, дипломатическим, а не военным путем, поэтому Меркель в свое время, и, кстати, Шольц ее в этом поддерживал, старалась продвинуть Минские соглашения, потому что альтернатива им — война», — сказал Рар.

Кстати, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал досадным решение ФРГ передать Украине 5 тысяч касок, отметив, что Германия может сделать больше.

Полностью интервью с Александром Раром можно прочитать здесь.