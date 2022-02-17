«Преподавателей не брала. Врать не могу. Если бы я знала, что этот человек просто испугался, но это не так. Вот вернулась бы, например, женщина, которая скачала из нашей электронной библиотеки 30 тысяч документов и отдала их в Кривой Рог. Этот человек не испугался, не растерялся, а сделал выбор. Многие будут меня осуждать, но я поступила так», — рассказала она.
Между тем, право на ошибку сохранилось за всеми студентами, также покидавшими регион в начале войны. По словам Дрожиной, учащиеся ее вуза еще молоды и порой слепо следуют за не самыми лучшими взрослыми.
Также ректор поделилась информацией о том, где работают выпускники ее вуза, оказалось, что львиная доля из них трудится по специальности в своем родном регионе, 14% — в России и только 1% — в других странах.
Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.