Ректор Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Светлана Дрожжина в интервью изданию Украина.ру призналась, что отказывала в работе тем преподавателям, которые ранее покинули родной регион и уехали на запад страны. И тому есть серьезные основания

«Преподавателей не брала. Врать не могу. Если бы я знала, что этот человек просто испугался, но это не так. Вот вернулась бы, например, женщина, которая скачала из нашей электронной библиотеки 30 тысяч документов и отдала их в Кривой Рог. Этот человек не испугался, не растерялся, а сделал выбор. Многие будут меня осуждать, но я поступила так», — рассказала она.

«Ночь вторжения» на Украину прошла под гимн СССР © РИА Новости, Поляков Александр / Перейти в фотобанк

Также ректор поделилась информацией о том, где работают выпускники ее вуза, оказалось, что львиная доля из них трудится по специальности в своем родном регионе, 14% — в России и только 1% — в других странах.

Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.