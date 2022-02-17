«В основном, среди трудящихся отмечается отсутствие интереса, растерянность и беспокойство. Очень немногие люди из тех, с которыми мы разговариваем, хотят войны. Многие благодарят нас за то, что мы вышли протестовать против нее», — сказал Баттерфилд, партия которого организовала в начале февраля серию митингов против войны в разных городах США.
Активист пояснил, что людей больше волнуют их собственные проблемы, например, пандемия, миграционные вопросы, жилье, насилие со стороны полиции и фашистских банд, кредиты за обучение, права чернокожих и тому подобное.
«Таким образом, за пределами богатого высшего слоя американского общества у людей нет большого «патриотического» стремления к войне. Люди отчаянно пытаются оплатить счета и защитить свои семьи. Они не заинтересованы в войне на другом конце света, а те, кто хоть что-то знает о вовлеченных в нее странах, также опасаются возможности ядерной конфронтации между США и Россией», — сказал активист.
Полностью интервью с Грегом Баттерфилдом можно прочитать здесь.