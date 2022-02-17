Простым гражданам США не до «российского вторжения», на повестке дня у людей куда более насущные внутренние проблемы, в том числе касающиеся их личных прав и свобод. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член американской Партии социалистического единства и редактор газеты Struggle-La Lucha Грег Баттерфилд

«В основном, среди трудящихся отмечается отсутствие интереса, растерянность и беспокойство. Очень немногие люди из тех, с которыми мы разговариваем, хотят войны. Многие благодарят нас за то, что мы вышли протестовать против нее», — сказал Баттерфилд, партия которого организовала в начале февраля серию митингов против войны в разных городах США.

Байден вновь показал безразличие к позиции Украины - эксперт © REUTERS, Kevin Lamarque

«Таким образом, за пределами богатого высшего слоя американского общества у людей нет большого «патриотического» стремления к войне. Люди отчаянно пытаются оплатить счета и защитить свои семьи. Они не заинтересованы в войне на другом конце света, а те, кто хоть что-то знает о вовлеченных в нее странах, также опасаются возможности ядерной конфронтации между США и Россией», — сказал активист.

Полностью интервью с Грегом Баттерфилдом можно прочитать здесь.