Какую форму может принять современная война и какое из действий сторон можно считать ее началом? На этот вопрос в беседе с журналистами издания Украина.ру ответил политолог Николай Злобин

Немецкий депутат указал на историческую принадлежность Крыма РФ © Никита Рассказов, Украина.ру

«Кибератака — это начало войны? Или танки должны перейти границу? Удар российскими ракетами по стратегическим целям в Украине — это начало войны? Или пехота должна двинуться?

Напомню, как адвокат дьявола, что удары, например, Израиля по целям в Палестине, или американцев по целям в Иране, или удары по целям в других странах, которые были за последние два десятилетия, войной не считались. Они расценивались как превентивные удары, либо как удары возмездия, но не приводили к большим военным действиям», — сказал Злобин.

Скорее всего, пояснил он, началом войны в современном мире можно будет считать масштабную кибератаку, которая «положит» логистику и коммуникации потенциального противника. Но и это не точно, уточнил аналитик, ведь «гибридной войне вообще не нужны публичные причины для начала действий».

Полностью интервью с Николаем Злобиным можно прочитать здесь.