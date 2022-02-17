Все энергетические проблемы Европы могут быть решены легко и просто, однако этого так и не происходит. В чем сложность и парадокс ситуации в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов

Предметного диалога с украинской властью сегодня нет - Бортник © Facebook, Ruslan Bortnik

«Европейский Союз, настроенный соответственным образом, все время говорит о том, что надо от России избавляться, от нее — угроза. Доходит уже до абсурда: в Вашингтоне проводится саммит на тему европейской энергобезопасности. Почему он в Вашингтоне проходит?

Военный блок НАТО заявляет, что будет способствовать строительству газопроводов через Испанию. Какое отношение НАТО имеет к газопроводу? Мы этот сюр начинаем все более активный наблюдать», — сказал эксперт.

Именно европейская политика, подчеркивает Симонов, привела к тому, что цены на голубое топливо растут семимильными шагами, однако даже в этих обстоятельствах ЕС не готово решить проблему с помощью долгосрочных контрактов, которые предлагает Москва.

«Сейчас происходит такая анекдотичная ситуация, когда США разъясняют европейцам, что завтра Россия перекроет поставки, но США их не бросят, и США якобы обзванивают всех производителей газа и просят поддержать европейцев», — сказал Симонов.

Решение всех газовых вопросов Европы, считает он, очень простое: подписать новые контракты. Но вместо этого, констатирует эксперт, европейские политики продолжают «наслаждаться» фантастическими ценами.

Полностью интервью с Константином Симоновым можно прочитать здесь.