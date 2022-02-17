Из уст западных политиков все чаще стал звучать призыв к руководству Украины о том, что Киев должен выполнить взятые на себя Минские соглашения. Как это отразится на политической карьере действующего президента Владимира Зеленского, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

«Зеленского с идеей выполнения Минска обрекают на заклание. Его попытаются отмайданить, выждав подходящий момент. А фобия улицы на Банковой никуда не исчезла», — ответил Золотарев.

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Между тем, подчеркнул аналитик, Вашингтон не планирует сворачивать украинский вопрос, так как Киев продолжает оставаться инструментом торга с РФ, а также мостиком к разрушению намечающейся оси «Париж-Берлин-Москва-Пекин».

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