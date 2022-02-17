«Зеленского с идеей выполнения Минска обрекают на заклание. Его попытаются отмайданить, выждав подходящий момент. А фобия улицы на Банковой никуда не исчезла», — ответил Золотарев.
По его мнению, пик паники вокруг «российского вторжения пройден, и буквально через пару недель ситуация сойдет на нет, ведь основная цель взбивания военной истерии заключалась в том, чтобы Украина сама отказалась от вступления в НАТО и выполнила Минские соглашения.
Между тем, подчеркнул аналитик, Вашингтон не планирует сворачивать украинский вопрос, так как Киев продолжает оставаться инструментом торга с РФ, а также мостиком к разрушению намечающейся оси «Париж-Берлин-Москва-Пекин».
Полностью интервью с Андреем Золотаревым можно прочитать здесь.