Пена, взбитая западными политиками и СМИ, вокруг «российского вторжения» на Украину совсем скоро испарится. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

«Пик паники пройден. Ситуация нагнетания пойдет по нисходящей и продлится еще несколько недель. Ее цель заключается в том, чтобы Украина сама отказалась от идеи о членстве в НАТО и выполнила Минские соглашения», — заявил Золотарев.

Санкции против РФ вводятся беспредметно - посол © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Олафа Шольца и представителей Вашингтона и Лондона, существенно разнятся.

Аналитик отметил, что США не собирается сворачивать украинский вопрос, так как Киев продолжает оставаться инструментом торга с РФ, а также мостиком к разрушению намечающейся оси «Париж-Берлин-Москва-Пекин». Эксперт уверен, что такое объединение Лондону и Вашингтону это явно не по вкусу.

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