«Пик паники пройден. Ситуация нагнетания пойдет по нисходящей и продлится еще несколько недель. Ее цель заключается в том, чтобы Украина сама отказалась от идеи о членстве в НАТО и выполнила Минские соглашения», — заявил Золотарев.
днако, оговорился он, видение выхода из этой кризисной ситуации у Европы в лице канцлера ФРГ Олафа Шольца и представителей Вашингтона и Лондона, существенно разнятся.
Аналитик отметил, что США не собирается сворачивать украинский вопрос, так как Киев продолжает оставаться инструментом торга с РФ, а также мостиком к разрушению намечающейся оси «Париж-Берлин-Москва-Пекин». Эксперт уверен, что такое объединение Лондону и Вашингтону это явно не по вкусу.
Полностью интервью с Андреем Золотаревым можно прочитать здесь.