«Мариуполь — это стратегически важный для Украины порт. Его остановка означает минус 25% валютной выручки. В переводе на простой язык, блокада порта — это быстрый экономический крах Украины. Вот он (Ахметов — ред.) и пытается показать, что все работает и все в порядке», — ответил эксперт.
Также аналитик дал прогноз на судьбу другого украинского олигарха — Игоря Коломойского. Золотарев напомнил, что этот миллиардер невыездной, поэтому альтернатив у него нет.
«Он будет сидеть до конца, рассчитывая за 15 минут добежать если не до канадской, то до какой-нибудь другой границы», — предсказал аналитик.
Полностью интервью с Андреем Золотаревым можно прочитать здесь.