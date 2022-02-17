Украинский миллиардер Ринат Ахметов, уехавший в Европу 30 января, объявил, что обязательно вернется на Украину перед «российским вторжением». Почему олигарх выбрал именно этот город изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

«Мариуполь — это стратегически важный для Украины порт. Его остановка означает минус 25% валютной выручки. В переводе на простой язык, блокада порта — это быстрый экономический крах Украины. Вот он (Ахметов — ред.) и пытается показать, что все работает и все в порядке», — ответил эксперт.

Байден вновь показал безразличие к позиции Украины - эксперт © REUTERS, Kevin Lamarque Игоря Коломойского. Золотарев напомнил, что этот миллиардер невыездной, поэтому альтернатив у него нет.

«Он будет сидеть до конца, рассчитывая за 15 минут добежать если не до канадской, то до какой-нибудь другой границы», — предсказал аналитик.

Полностью интервью с Андреем Золотаревым можно прочитать здесь.