Захарова указала, что подписанные тогда Минские соглашения были приняты, когда Донецкая и Луганская области Украины более не желали находиться в составе страны.

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Только при международном посредничестве глав нескольких государств удалось достичь договорённостей об урегулировании конфликта.

«Донецк и Луганск согласились остаться в составе Украины при условии предоставлении им особого статуса и проведении децентрализации страны», — напомнила представитель МИД.

Россия неоднократно обвиняла украинское правительство в невыполнении Минских соглашений. Она также заявляла, что не является стороной конфликта на Украине, поэтому претензии к ней по поводу невыполнения этих договорённостей совершенно необоснованы.