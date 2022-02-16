В феврале 2015 года ДНР и ЛНР согласились на нахождение в составе Украины только при условии предоставления им особого статуса. Об этом заявила 16 февраля представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов

Захарова указала, что подписанные тогда Минские соглашения были приняты, когда Донецкая и Луганская области Украины более не желали находиться в составе страны. Противостояние Германии и США по имплементации Украиной формулы Штайнмайера: кто победит? © видео Украина.ру

Только при международном посредничестве глав нескольких государств удалось достичь договорённостей об урегулировании конфликта.

«Донецк и Луганск согласились остаться в составе Украины при условии предоставлении им особого статуса и проведении децентрализации страны», — напомнила представитель МИД.

Россия неоднократно обвиняла украинское правительство в невыполнении Минских соглашений. Она также заявляла, что не является стороной конфликта на Украине, поэтому претензии к ней по поводу невыполнения этих договорённостей совершенно необоснованы.