Захарова указала, что подписанные тогда Минские соглашения были приняты, когда Донецкая и Луганская области Украины более не желали находиться в составе страны.
Только при международном посредничестве глав нескольких государств удалось достичь договорённостей об урегулировании конфликта.
«Донецк и Луганск согласились остаться в составе Украины при условии предоставлении им особого статуса и проведении децентрализации страны», — напомнила представитель МИД.
Россия неоднократно обвиняла украинское правительство в невыполнении Минских соглашений. Она также заявляла, что не является стороной конфликта на Украине, поэтому претензии к ней по поводу невыполнения этих договорённостей совершенно необоснованы.