За минувшие сутки на Украине выявили 31513 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщило министерство здравоохранения страны

«Из них дети — 2 872, медработники — 992… Также за прошедший день: госпитализировано — 3 640 человека, летальных случаев — 310», — говорится в сообщении министерства.

Таким образом, 15 февраля стало худшим днём этого года в стране по количеству скончавшихся от коронавирусной инфекции. Новая реальность. Как омикрон встречают Украина и Россия © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Всего с начала пандемии COVID-19 на Украине, по официальным данным, заболели почти 4 миллиона 604 тысячи человек, из них скончалось более 103 тысяч.

В настоящее время страна переживает новую волну эпидемии заболевания.

Пик последней волны эпидемии пришёлся на первую половину ноября, когда ежедневно регистрировалось от 600 до 800 летальных случаев.