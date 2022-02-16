Украинская певица Алина Паш заявила в Instagram 16 февраля об отказе от выступления за Украину на «Евровидении»-2022 из-за того, что музыку смешивают с политикой

«Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и угрозам… Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе "Евровидение". К сожалению. Мне действительно очень жаль», — написала Паш.

Певица пояснила, что не хочет больше виртуальной войны, и заявила, что «главная война сейчас — та, что пришла на Украину в 2014 году». Она объявила, что подпишет формальный отказ с представителями организатора. «Моральная проститутка». Националисты затравили победительницу украинского отбора на «Евровидение» © commons.wikimedia.org, Yurii Solodzhuk

«Ни один человек на планете земля не заслуживает подобной травли», «Очень жаль. Вы лучшая», — поддержали артистку в комментариях.

Националисты, напротив, обрадовались: «Не нужно ездить к оккупантам и все будет гуд!!!!!!!! Долой коллаборантов!!!!!!!!» «Поддерживаю, в шоке ещё как она вообще попала на отбор, любителей рашки долой».

Ранее вокруг Паш, которая победила в нацотборе Украины на «Евровидение», разгорелся скандал из-за украинских националистов. Они предъявили певице обвинения из-за посещения в 2015 году Крыма. В ответ исполнительница показала справку о том, что она въезжала на полуостров по украинским законам. Однако позднее выяснилось, что документ был подделан.