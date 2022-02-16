Депутаты Верховной Рады проголосовали за выход Украины из решения о создании Антитеррористического центра государств-участников СНГ. Об этом сообщили на сайте украинского парламента 16 февраля

За выход из очередного соглашения СНГ проголосовали 309 депутатов (минимум для принятия решения — 226). Украина не смогла прекратить совместную с СНГ борьбу с террористами © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

«Украина в течение 2014-2015 годов не принимала участия в практических мероприятиях, предусмотренных Программой сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма. Поэтому целесообразным является прекращение участия Украины в деятельности Антитеррористического центра государств-участников СНГ», — отмечается в сообщении.

В пояснительной записке указывается, что «вооруженная агрессия РФ, содействие сепаратизму и терроризму в восточном регионе Украины грубо нарушают права человека и основные свободы на Украине».

В начале февраля голосование по этому же вопросу Рада провалила — за выход из соглашения по антитеррору были лишь 223 депутата.

Документ вступит в силу после подписания президентом Владимиром Зеленским.

Страны-участницы СНГ создали общий центр для борьбы с терроризмом и экстремизмом в 2000 году. В 2014 году Украина объявила о выходе из СНГ.