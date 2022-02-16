Ранее на фоне слухов о "российском вторжении на Украину" страну покинул ряд чиновников и олигархов. Это в интервью Украина.ру прокомментировал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Ни один из тех, кого на Украине называют «олигархами» и с кем приходилось общаться Бондаренко, не верит, что будет война, заявил собеседник издания. Кто сдаст Украину без боя. Превратится ли война нервов в полноценную войну © AP, Efrem Lukatsky

«Я подозреваю, что это вообще была диверсия Томаша Фиалы (глава компании Dragon Capital — ред.) и его структур против некоторых украинских предпринимателей и политиков, когда была слита информация о том, кто из них выехал за рубеж, потому что многие из них улетают на выходные по делам или в свои имения», — сказал Бондаренко.

Раскрытие сведений о покинувших страну бизнесменах Бондаренко называет «подлой ситуацией». Он подчёркивает, что многие из фигурантов списка на данный момент находятся на Украине.

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