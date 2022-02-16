Российский и украинский фристайлисты Илья Буров и Александр Абраменко сделали совместное фото после успешного выступления на Олимпиаде в Пекине

Спортсмены соревновались в дисциплине «лыжная акробатика». Соревнования прошли в два этапа: сначала 12 спортсменов продемонстрировали по два прыжка, по их итогам шестеро лучших отобрались в финал. Путин раскритиковал попытки политизировать Олимпиаду © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Первым стал китайский фристайлист Ци Гуанпу, набравший 129,00 балла. Серебро — у украинца Александра Абраменко (116,50). Россиянин Илья Буров набрал 114,93 балла и получил бронзовую медаль.

После выступления Буров и Абраменко пожали друг другу руки и тепло обнялись.

Украинские националисты критиковали Абраменко еще в 2018 году за совместные фото с россиянином на Олимпиаде в Пхёнчхане. Спортсмены отмечали, что давно дружат, и никаких политических моментов в их поступке искать не стоит.

Для Украины серебро Абраменко стало первой наградой сборной на зимней Олимпиаде-2022. На Играх в 2018 году украинский фристайлист завоевал золото, его медаль стала единственной наградой в копилке сборной Украины.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что членам сборной Украины рекомендовано не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий на Олимпийских играх «во избежание провокаций».