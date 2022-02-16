Владимир Путин, комментируя ситуацию с признанием республик Донбасса, пока не сказал ни «да», ни «нет».

Постпред США при ООН заявила, что Минские соглашения означают вывод войск РФ из Крыма
Постпред США при ООН заявила, что Минские соглашения означают вывод войск РФ из Крыма
© РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

«Он сейчас и не скажет. Если он скажет "да", то это означает, что Россия перечеркивает Минские договоренности, а если он скажет "нет", то это будет означать, что он резко противопоставил себя своему окружению и просто сливает своих самопровозглашенных союзников», — заявил Бондаренко.

Авторы проекта постановления в думской фракции КПРФ заявили, что признание Россией независимости ЛНР и ДНР будет «обоснованным и морально оправданным», а также послужит основанием для защиты республик от внешних угроз.

Полностью интервью можно прочитать здесь.