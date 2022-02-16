Ранее Госдума РФ во время пленарного заседания проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик. Теперь документ должен быть рассмотрен президентом. Это в интервью Украина.ру прокомментировал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Владимир Путин, комментируя ситуацию с признанием республик Донбасса, пока не сказал ни «да», ни «нет». Постпред США при ООН заявила, что Минские соглашения означают вывод войск РФ из Крыма © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

«Он сейчас и не скажет. Если он скажет "да", то это означает, что Россия перечеркивает Минские договоренности, а если он скажет "нет", то это будет означать, что он резко противопоставил себя своему окружению и просто сливает своих самопровозглашенных союзников», — заявил Бондаренко.

Авторы проекта постановления в думской фракции КПРФ заявили, что признание Россией независимости ЛНР и ДНР будет «обоснованным и морально оправданным», а также послужит основанием для защиты республик от внешних угроз.

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