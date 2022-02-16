Власти Украины не видят отвода российских войск от границ, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC 16 февраля

Зеленский дал комментарий журналистам BBC на военном полигоне в Западной Украине. Он отправился в турне по стране в честь объявленного ранее Дня единения.

«Честно говоря, мы реагируем на существующую реальность и пока не видим никакого отвода войск. Мы только что услышали об этом», — заявил президент Украины.

По словам Зеленского, когда войска будут отведены, «это увидят все, не только военные или разведка, но пока это просто заявления». «Надо, чтобы Зеленский отдал приказ наступать». Кто на Украине обрадуется признанию Донбасса © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации после учений в Белоруссии.

Запад продолжает обвинять Россию в агрессии против Украины. Ранее СМИ Британии выпустили заявление о вторжении 16 февраля, ссылаясь на разведку США. Затем они стали редактировать материалы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу