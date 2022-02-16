Госдума РФ во время пленарного заседания проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик. Это в интервью Украина.ру прокомментировал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Принятие Госдумой проекта постановления — не более чем попытка дипломатического давления на Запад и Украину, уверен эксперт. «Много экспортеров отказываются». Чем расплатится Украина за «российское вторжение» © Julia Berezovska/ Press office NBU

«Это попытка надавить. Вряд ли стоит всерьез рассматривать то, что принято Госдумой. Это не те вопросы, которые решает Дума. Они находятся в ведении президента. Но, по крайней мере, было два варианта: либо пойти по долгому пути согласования со всеми исполнительными структурами, либо пойти по пути прямого обращения к президенту с просьбой признать», — сказал Бондаренко.

Госдума же пошла по пути прямого обращения к президенту Путину, отметил эксперт.

«То, что сделала Госдума, то это предложение Западу сыграть в русскую рулетку по принципу "пан или пропал", когда все зависит от воли одного человека», — заявил собеседник издания.

Аргумент признания стал более действенным как в переговорах между Россией и Западом, так и на переговорах вокруг ДНР/ЛНР, заключил Бондаренко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.