Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил по результатам встречи с Зеленским, что Украина представит для обсуждения проекты законов об особом статусе для Донбасса.
«Сейчас действительно будут на Зеленского давить. Если информация, поступающая из Франции, Германии и других государств, что Зеленский пообещал выполнить Минские соглашения, правдива, то он действительно будет искать пути воплотить их в жизнь», — сказал Бондаренко.
По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, Зеленский подтвердил готовность Украины исполнять Минские соглашения.
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