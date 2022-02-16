На президента Украины Владимира Зеленского с целью исполнения Минских соглашений осуществляют давление западные лидеры. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил по результатам встречи с Зеленским, что Украина представит для обсуждения проекты законов об особом статусе для Донбасса. Экс-министр обороны Германии призвал выполнять Минские соглашения

«Сейчас действительно будут на Зеленского давить. Если информация, поступающая из Франции, Германии и других государств, что Зеленский пообещал выполнить Минские соглашения, правдива, то он действительно будет искать пути воплотить их в жизнь», — сказал Бондаренко.

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, Зеленский подтвердил готовность Украины исполнять Минские соглашения.

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